В Украину идет резкое похолодание со снегом

С 26 октября в Украине ожидается резкое похолодание со снегом и сильным ветром, которое продлится ориентировочно до 1 ноября, после чего потеплеет до 7-12 градусов тепла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

В частности, по его словам, такой спокойный характер погоды, который существует на сегодняшний день в Украине, сохранится еще в течение 23-25 октября, но 23 и 24 октября уже пройдут небольшие дожди на севере страны. Ожидается, что до 25 октября температура ночью будет 3-8 градусов тепла, на юге - до 13 градусов тепла, дневная температур – 10-15 градусов тепла.

Однако с 26 октября ожидается резкое изменение погодных условий из-за перемещения из Балканского региона на территорию Украины холодного арктического воздуха. Прогнозируется, что ухудшение погодных условий начнется с западных областей Украины, где 26 октября пройдут дожди, которые перейдут в мокрый снег, и температура днем опустится до 4-10 градусов тепла, в то время как на остальной территории Украины еще будет сохраняться 11-16 градусов тепла.

В течение 27-28 октября похолодание распространится на всю территорию Украины, за исключением Крыма и Приазовья, и температура ночью опустится до 0-5 градусов мороза, а днем – 1-6 градусов тепла.

При этом ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Наиболее интенсивными они будут в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, юге Киевской области, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. В этих регионах возможно даже образование снежного покрова, сказал Н.Кульбида. В то же время снег не ожидается в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, отметил он.

Также, по словам Н.Кульбиды, осадки в Украине будут сопровождаться штормовыми ветрами 15-20 метров в секунду.

29-30 октября синоптики прогнозируют ослабление осадков, а уже с 1 ноября - существенное повышение температуры воздуха.

«По нашим оценкам, начиная уже с 1 ноября, особенно 2-3 ноября, можно ожидать повышение температуры довольно существенное», - сказал Н.Кульбида.

По его словам, с первых чисел ноября температура ночью поднимется до 4-9 градусов тепла, днем – до плюс 7-12 градусов.

Что касается Киева, то, по словам руководителя Гидрометцентра, похолодание в столице начнется с 26 октября. Оно будет сопровождаться дождем и ветром. Осадки в виде снега воз