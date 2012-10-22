Завтра в Украине похолодает

Завтра в Украине сохранится умеренно теплая погода с небольшими осадками.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в северной части, а днем и в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет 3-8° тепла, на крайнем юге 7-12°; днем 10-15°, на Закарпатье и в южных областях 14-19°, в Крыму до 22°.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ночью туман. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 3-8° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.