Вегетарианцы убивают свое здоровье?

Вегетарианцы всего мира одним из главных преимуществ "не потребления мяса" называют долголетие и здоровье. Однако украинские специалисты настаивают на том, что быть вегетарианцем, а тем более, веганом в Украине – означает вредить собственному здоровью с удвоенным усердием.

К примеру, еще в 2005 г. наблюдения Киевского городского центра здоровья свидетельствовали о том, что через 5–7 лет строгого вегетарианства у людей заметно снижается иммунитет. Особенно остро эта проблема касается детей, которых родители пытаются приучить к "безмясному" рациону. Один из самых главных подводных камней вегетарианской диеты – хронический дефицит витамина В12. Он может не только принести вред мозгу и нервной системе, но и стать причиной ряда серьезных заболеваний. Так что врачи советуют не удивляться, если, став вегетарианцем, человек замечает, что нервы начали беспокоить его больше обычного. Поэтому вегетарианцам врачи рекомендуют отдельно принимать витамины группы B. Офтальмологи же авторитетно заявляют, что выявить радикального вегетарианца можно по ранней катаракте (помутнению хрусталика). Без витамина D, например, которого не хватает в растениях, кальций усваивается крайне скверно, что может спровоцировать заболевания костей.

Что думают об отказе от мяса рядовые украинцы? Как правило, они относятся к такому явлению, как вегетарианство, достаточно скептически – результаты анкетирования населения, недавно проведенного группой столичных социологов, лишний раз это доказывают. Так, 32 % опрошенных киевлян считают, что вегетарианцы – это приверженцы какой-то религии, чаще всего восточной, 15% думают, что это просто чудаки, которые отдают дань распространившейся моде на вегетарианство, а 5% уверены, что так называют членов Партии Зеленых либо каких то других организаций, выступающих против убийства животных. Тем не менее, у 37% респондентов есть по крайней мере один знакомый вегетарианец, а 66 % опрошенных относятся к вегетарианству достаточно спокойно, считая, что поедание мяса и мясных продуктов – личное дело каждого. Интересно, что 9% киевлян испытывают жалость к вегетарианцам, 15 % уважают таких людей за стойкость духа и жизненную позицию, а 13% верят, что такой образ жизни попросту вреден для здоровья и ни к чему хорошему не приведет.

Насколько вегетарианство щадит кошелек жителя Украины? Ведь в обществе бытует миф о том, что вегетарианцами становятся в основном из-за нехватки финансов на покупку мяса. Сбалансированный "безмясной" рацион обойдется украинцу дороже, нежели стандартные сосиски на завтрак – в среднем затраты на растительную пищу увеличиваются на 25-30%, по сравнению с "обыкновенным" рационом. Конечно, если питаться исключительно макаронами и крупой, то о сверхвысоких затратах на еду говорить не придется, но с такой "диетой" вряд ли удастся улучшить свое здоровье. Прежде чем отказываться от продуктов животного происхождения, необходимо четко осознать, что им придется искать достойную замену. К примеру, в рационе правильного вегетарианца должен числиться инжир (стоимость которого около 30 грн за килограмм), орехи, которые порой стоят в 2 раза дороже мяса, грибы в неограниченном количестве – причем не только "бюджетные" вешенки и шампиньоны, но и более дорогие и полезные сорта. Конечно, организму вегетарианца необходим полный набор овощей и фруктов, которые в зимний период также сравнимы по стоимостью с мясом. Даже хлеб придется покупать не обычный, а витаминизированный, либо с добавлением злаков.

Кстати, утверждение, что вегетарианцы не употребляют животный белок – неверно. Еще в середине ХХ в. физиологами был обнаружен факт поедания человеком… самого себя. Оказалось, что в желудке и кишечнике перерабатывается не только пища, поступившая извне, но и белки, выделяемые в пищеварительный тракт самим организмом. Ученые сделали сравнительный подсчет потребления белка за день и установили, что соотношение съеденных и эндогенных (внутренних) белков примерно одинаковое – 1:1. Это означает, что если вегетарианец вовсе перестанет употреблять животный белок, то он в любом случае получит "кусок мяса" в виде своих собственных эндогенных животных белков. Так что вегетарианство, как идея не употребления в пищу ничего живого – полная иллюзия. Конечно, как и чем питаться, каждый человек должен решить сам – ведь и у растительной, и у животной пищи есть свои плюсы. Просто не стоит забывать о том, что все относительно – кавказские старцы, к примеру, доживают до ста лет, питаясь мясом. Люди же далекого племени хунзы едят только растительную пищу и живут не меньше.

Олеся Донченко, семейный врач