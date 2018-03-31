Воля к жизни побеждает рак

Ленс Армстронг, велогонщик

Боль в пахе возникла в одного из наилучших велогонщиков мира неожиданно. Диагноз врачей – опухоль яичка с метастазами в области живота и легких. Впоследствии был поражен и мозг. Армстронгу сделали операцию, назначили химиотерапию... Выйдя из больницы, он с трудом убедил один из велоклубов подписать с ним контракт. И... три раза подряд выиграл самую престижную гонку „Тур де Франс”. Эксперты не верили: смертельно больной крутил педали со скоростью 90 оборотов в минуту, в то время как его главный соперник – лишь 70! В настоящее время спортсмен живет полноценной жизнью. Благодаря замороженной еще до операции сперме у него родилась двойня. Врачи называют физическую форму Армстронга – совершенной!

Людмила Енквист, легкоатлетка

Чемпионка мира и Олимпийских игр Людмила Енквист (Нарожиленко) не оставила тренировок после операции рака молочной железы. Тошнота не проходила, мучила сильная боль, после химиотерапии донимали отеки... Однако она продолжала полностью отдаваться любимому делу, отказалась от болеутоляющих таблеток и согласилась на болезненную процедуру – ледяные компрессы, чтобы сохранить волосы, пострадавшие от химиотерапии. Людмила справилась с болезнью и на Олимпийских играх опять выиграла в борьбе золотую медаль в базе с барьерами.

Хосе Каррерас, оперный певец

Великому тенору 61 год, и его голос так же радует почитателей. Он чудом остался жив, преодолев лимфосаркому – одну из самых страшных болезней. Для того чтобы назвать счастливчиков, которые вылечились от этой формы рака, онкологам хватит пальцев одной руки. Одним из главных факторов выздоровления певец назвал творчество: оно в буквальном смысле спасло его, дав силы преодолеть болезнь. Специалисты утверждают, что его прекрасный голос ничуть не утратил силы после лечения.

Дарья Донцова, писательница

Сделав обследование опухоли молочных желез, Дарья услышала, что жить ей осталось 8 месяцев. Она решила использовать последний шанс: согласилась на операцию – и выжила. В больнице она начала писать детективы, которые принесли ей большой успех и деньги. «Рак боится сильных людей. Если ты твердо решил жить, болезнь отступает. Просидев год в онкоклинике, я видела как достаточно «слабые» женщины опускали руки в бессилии и умирали. А почти безнадежные - выздоравливали и возвращались к жизни. После всего пережитого я стала оптимисткой. Страшный приговор становится по-настоящему страшным, когда сама себе даешь право на слабость», - считает известная российская писательница.

Евгений Силонов, школьник

Киевские нейрохирурги нашли у мальчика злокачественную опухоль головного мозга величиной с яйцо. Шансов на то, что Женя выживет после очень сложной операции, почти не было...

С того времени пошло больше семи лет. Женя полностью выздоровел. В школу пошел в 6 лет и стал одним из лучших учеников. Однажды Женя пришел со школы и сказал, что плохо себя чувствует, его тошнит. Мама вызывала педиатра.

Врач заподозрила менингит и вызывала скорую помощь, чтобы отвезти мальчика в больницу. Когда проезжали мимо Института нейрохирургии, врач остановила машину и сказала, что нужно сделать томографию. Мама мальчика была шокирована. Женя сказал: «Мама, я тебя очень люблю! Я обязательно выживу!» И потерял сознание... Наверно, Бог вложил ему в уста эти слова, чтобы маме было легче.

Хирурги во главе с Юрием ОРЛОВСКИМ сделали операцию, не зацепив ни единой части головного мозга, и не оставив даже частицы опухоли. Какой именно тип опухоли был у Жени, определить тяжело, ведь от этого зависело лечение. Выяснилось, что это геманглиоендотелиома, локализованная в височно-теменной части мозга.

После операции, через полмесяца, Женя прибыл в детское отделение Киевской городской онкологической больницы к Ольге МАТОШНЮК. Пришлось перерыть весь Интернет, чтобы найти информацию об этом тяжелом заболевании.

В соответствии с европейскими стандартами, Женя получил полный курс лучевой терапии, и, потом, химиотерапии с интервалом шесть недель на протяжении полтора года.

Страшную болезнь победили все вместе: врачи, медсестры, родители и, конечно, Женя.

Ребенок, которому поставили диагноз злокачественная опухоль, считается здоровым, если на протяжении пяты лет у него нет рецидивов. Женя переступил эту грань.

Оксана Полякова, школьница

Оксана заболела в возрасте пяти лет. Диагноз сначала поставить не могли. Болезнь началась с высокой температуры (до 40 градусов), воспаление лимфоузла под рукой. Ребенок очень похудел, потому что не было аппетита.

Девочка попала в больницу “ОХМАДЕТ” в мае 1995 года. Сразу же началось лечение, которое было длительным и сложным. Придерживались всех рекомендаций, которые давали врачи. Следили за температурой, за ротовой полостью, чтобы не начался стоматит, а от тех лекарств, что употребляла Оксана в виде таблеток и капельниц, падал иммунитет, организм был слабым, любые болезни могли вновь спровоцировать заболевание.

Ежедневно сдавали общий и биохимический анализ крови. С его помощью следили за состоянием сердца, печени, почек, гемоглобина в крови, составом крови и т.д. Нужна была диета, а дети не всегда хотят ее придерживаться. С помощью хитростей (дарили игрушки) Оксане давали еду. Были периоды лечения, проходившие легко, а бывало очень тяжело. Вот так месяц за месяцем родители вместе с ребенком маленькими шажками преодолевали беду. Все понимали, если горе уже случилось, то не стоит опускать руки. Нужно лечить ребенка и выполнять все, что советуют врачи, а не заниматься самолечением.

В этом году Оксана заканчивает школу. Будет поступать в ВУЗ.