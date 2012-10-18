19 октября в Киеве состоится акция «Розовый октябрь»

19 октября к Всеукраинскому дню борьбы с заболеванием раком молочной железы в столице состоится социальная акция «Розовый октябрь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Акция состоится в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, рак молочной железы как в Украине, так и во всем мире занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин. Ежегодный прирост показателей этой онкопатологии в мире – около 3%. Также ежегодно растет количество впервые выявленного рака молочной железы – около 16 тысяч случаев заболевания и около 8 тысяч женщин погибают от этой болезни.

«Основной проблемой является то, что, в отличие от жительниц европейских стран, наши женщины чаще обращаются к врачу, когда болезнь запущена. Так происходит в 30% случаев, а преодоление заболевания зависит от того, насколько своевременно удается диагностировать болезнь», – отметила председатель городской общественной организации «Донна» Лариса Ященко.

Она также отметила, что продолжительность нормальной жизни больных раком молочной железы после своевременного установления диагноза и при правильно проведенном лечении – более 25 лет.

В Украине уже семь лет подряд 20 октября отмечают Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.