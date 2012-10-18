В двух областях Украины обесточены 48 населенных пунктов
11:07, 18 октября 2012Страна
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Из-за непогоды
Сегодня ночью из-за непогоды (дождь, сильные порывы ветра) сработали автоматические системы защиты линий электропередач и были обесточены 48 населенных пунктов в двух областях Украины.
Как сообщает пресс-служба МЧС, без света остались 45 населенных пунктов в Киевской области и 3 - в Житомирской.
К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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