Будут готовить специалистов по безопасности продуктов питания

В Украине начат процесс реорганизации в государственной системе контроля и надзора за безопасностью и качеством пищевых продуктов, который требует наличия высококвалифицированных специалистов в этой сфере, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, молодежи и спорта

Учитывая это Кабинет Министров Украины внес изменения в перечень направлений, по которым осуществляется подготовка специалистов в высших учебных заведениях по образовательно-квалификационным уровням бакалавра, специалиста и магистра, утвержденных постановлениями КМУ от 13 декабря 2006 г. № 1719 и от 27 августа 2010 г . № 787.

В перечень направлений и специальностей подготовки специалистов с высшим образованием внесено новое направление и специальность подготовки «технологическая экспертиза и безопасность пищевой продукции».

Принятое правительственное постановление направлено на обеспечение квалифицированными специалистами системы контроля качества пищевых продуктов в соответствии с требованиями отечественного и международного законодательства в этой сфере.