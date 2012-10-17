Врачи призывают к профилактике гриппа

Врачи призывают украинцев делать вакцинацию и проводить профилактику, чтобы не заболеть гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на заседании круглого стола в Киеве.

Главный специалист по иммунологии Управления здравоохранения Киева Олег Назар напомнил, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения, вакцинации, в первую очередь, подлежат люди, работающие в замкнутых коллективах. Это персонал детских домов, домов престарелых, работники социальной сферы, образования, работники сферы здравоохранения, особенно те, кто работают в приемных отделениях скорой помощи.

О.Назар отметил, что всякую прививку нужно проводить лишь после осмотра у врача, при этом в тот же день, чтобы уберечься от возможных осложнений из-за прививки. Эксперт также напомнил, что для выработки нужных антител после вакцинации организму обычно нужно 14-16 дней.

По словам О.Назара, эпидемия гриппа, традиционно, ожидается в ноябре-декабре. «Вакцина поступает на будущей неделе. Нам полностью достаточно 2-3 недели для вакцинации и выработки иммунитета», - сказал он и добавил, что какую именно вакцину выбрать, неважно, ведь независимо от названия, действующее вещество в ней должно быть одинаковое.

Отдельно О.Назар отметил, что нынешняя вакцина разработана специально для эпидемического сезона 2012-13 годов, на который прогнозируются штаммы вирусов Висконсин, Виктория и Калифорния.

Относительно неспецифической профилактики, в частности, тем, кто имеет противопоказания относительно прививок, О.Назар отметил, что она может быть медикаментозной – через прием иммуностимулирующих препаратов, и немедикаментозной.

Эксперт также отметил, что даже препараты для стимуляции иммунитета принимать можно только после консультации у врача.

В свою очередь, главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка отметил, что эпидемии в этом сезоне, возможно, и не будет, но подготовиться к ней необходимо. По его словам, уже желательно проводить неспецифическую профилактику гриппа, которая включает в себя, в частности, гипоаллергенную диету, питьевой режим, прогулки на свежем воздухе и закалку.

Также О.Стойка остановился на проблеме ответственностью родителей в отношении своих детей, которых они несвоевременно госпитализируют, а также подвергают опасности заболеть бронхо-легочными болезнями из-за собственного курения. «Вклад образа жизни в заболевание очень велик», - убежден он.

О.Стойка сообщил, что на сегодняшний день 69% больных гриппом и ОРВИ украинцев – дети. При этом на прошлой неделе самый высокий уровень заболеваемости среди всех регионов отмечался в Киеве.