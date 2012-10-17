Принятие в Украине обязательного медстрахования - важный шаг

Представители страховых компаний и общественные деятели отмечают необходимость внедрения в Украине обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН в среду.

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко отметил, что, несмотря на длительное и довольно бурное обсуждение вопроса об обязательности медицинского страхования, в решении этого вопроса так и не удалось добиться существенных результатов.

По информации президента Всеукраинского врачебного общества Олега Мусия, только за последние 10 лет было подготовлено более десяти законопроектов относительно обязательного медстрахования, но ни один из них не нашел поддержки в парламенте, что, по его мнению, связано с невозможность поделить контроль за финансовыми фондами, которые будут сформированы при внедрении ОМС.

«По предварительным данным, это аккумулирование средств составляет от 30 до 40 млрд грн. Безусловно, это сочный кусок для того, чтобы им управлять», - сказал О.Мусий.

Он также считает, что вопрос внедрения в Украине ОМС является исключительно вопросом политической воли.

«По моему глубокому убеждению, в первую очередь, внедрение такого механизма дополнительного сбора средств зависит от политической воли с самого верха государства. Как там будет сказано, так и будет сделано» - подчеркнул О.Мусий.

Он также констатировал, что, несмотря на существование в стране якобы бесплатной медицины, для обычных граждан она является «очень даже платной» с учетом разного рода «благодарностей» врачам.

«Бесплатной медицинской помощи нет ни в одной стране мира. Это значит, что кто-то все равно должен платить. В случае стран, где есть медицинское страхование - платит страховая компания, в случае стран, где есть бюджет - платит бюджет, а не человек лично из своего кармана. У нас же сложилась так ситуация, что человек вынужден платить из своего собственного кармана за предоставление медицинских услуг, хотя это и является незаконным», - отметил О.Мусий.

Более того, как сообщил представитель ассистирующей компании «Смарт-Ассистанс» Александр Твердохлеб, медицинские учреждения не очень хотят работать со страховыми компаниями и их средствами.

«Мы сталкиваемся с тем, когда у страховой компании уже собрано определенное количество средств и теперь нужно их потратить на лечение клиента, возникает, на мой взгляд, самая сложная проблема, потому что лечебные учреждения по разным причинам не готовы или не хотят работать за эти средства, за средства страховщиков», - сообщил А.Твердохлеб.

При этом, по его словам, основной причиной отказа указывается отсутствие методик работы с небюджетными средствами.

В то же время О.Мусий считает, что медучреждения просто не видят в работе со страховщиками выгоды.

«Те средства, которые приходят от страховой компании, они, конечно же официально, идут на счет медучрежедния и зачисляются в бюджет медучреждения, а потом «в закрома родины», откуда медучреждение не получает ничего. Когда же оплачиваются услуги непосредственно пациентом врачу или завотделения, безусловно, им выгодней получить реальные средства или в виде конверта, или в виде благотворительного взноса в фонд при медучреждении», - сказал О.Мусий.

По мнению генерального директора страховой компании «ОТЛ-Страхование» Александра Капшука, для развития культуры страхования у населения еще до внедрения ОМС было бы целесообразно предоставить бизнесу налоговые льготы в части отнесения на валовые расходы расходов на добровольное медицинское страхование.

«Было бы неплохо, если бы власть в лице Верховной Рады, возможно Кабинета министров, в зависимости от того, у кого какие полномочия, приняла бы законопроект, в котором бы до 3% от фонда зарплаты предпринимателям разрешалось бы направлять на добровольное медицинское страхование, при этом относить данные средства на валовые расходы», - считает А.Капшук.

Также он отметил, что страхование не является конкурентом медицине или фондам соцстрахования, при этом дает возможность сделать медицинскую помощь более доступной и более эффективной.

Адвокат медицинского права Наталья Воробьева также считает, что внедрение в Украине обязательного медицинского страхования повысит качество медицинских услуг, поскольку установит определенный контроль за их предоставлением со стороны страховщиков.

Н.Воробьева уверена, что внедрение ОМС позволит всем гражданам Украины при посещении медучреждения рассчитывать на получение базового пакета медицинских услуг без необходимости что-то доплачивать. При этом украинцы, у которых хватает средств на медобслуживание выше базового уровня, смогут его получить, обратившись в страховую компанию.

«Ощеобязательное медстрахование - это «кусок черного хлеба», и если вы хотите «бутерброд», то вы можете добавить к нему добровольное медицинское страхование и внести в полис все, что хотите», - отметила Воробьева.

Как сообщал УНИАН, в сентябре председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева заявила, что в 2014 году в Украине может быть введено обязательное медицинское страхование. По ее словам, финансированием системы ОМС будет заниматься специально создаваемый государственный Фонд обязательного медицинского страхования Украины, что позволит обеспечить жесткий контроль за целевым использованием средств страхования.