Глобальный фонд борьбы со СПИДом рекомендует использовать опыт Украины по профилактике ВИЧ

Глобальный фонд борьбы со СПИДом считает, что опыт Украины по профилактике ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков должен использоваться и в других странах.

Об этом говорится в отчете Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией за 2012 год «Стратегические инвестиции для достижения влияния».

Как сообщили УНИАН в Госслужбе по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально-опасных заболеваний, Украина как одна из 151 страны - реципиента средств Глобального фонда, получая менее 1% грантового бюджета, по итогам внедрения профилактических программ вошла в четверку государств, которые имеют значительные результаты.

Согласно отчету, в период между 2005-м и 2011 годом профилактическими программами были охвачены более 160 тыс. потребителей инъекционных наркотиков. Таким образом, распространенность ВИЧ в этой группе значительно уменьшилась.

Кроме того, в отчете говорится о первых результатах новой стратегии Глобального фонда на 2012-2016 годы, которая направлена на обеспечение максимальной эффективности путем совершенствования стратегического инвестирования с целью достижения влияния. В частности, благодаря гранту Глобального фонда Украина, усилиями одного из реципиентов – «Международного альянса по ВИЧ/СПИД», разработала и внедрила использование специальной программы для мониторинга оказания услуг по профилактике ВИЧ для уязвимых групп, которая предусматривает отчетность в реальном времени. Это программное обеспечение используется более чем 150 неправительственными организациями в Украине, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Малайзии и Таджикистане.

Таким образом, лучшие практики, разработанные украинскими специалистами при поддержке Глобального фонда, начинают широко применяться вне пределов Украины, в частности в странах Восточной Европы и Центральной Азии, отметили в Госслужбе.

В период между 2005-м и 2010 годом Глобальный фонд обеспечивал 35% общего финансирования противодействия ВИЧ в Украине и 72% финансирования, предоставленного Украине из международных источников. По состоянию на конец 2011 года Глобальный фонд профинансировал программы на сумму 213 млн долл., направленных на построение стойкой системы предоставления комплексных услуг по профилактике групп населения, наиболее уязвимых к инфицированию ВИЧ, и программы лечения, ухода и поддержки людей, которые живут с ВИЧ в Украине.