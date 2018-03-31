Лечебные свойства яичной скорлупы

Куриная яичная скорлупа имеет многообразное практическое применение. Садовники и огородники используют ее как эффективную микроэлементную добавку в почву. Существует способ отбеливания белья с помощью яичной скорлупы. Ее добавляют в воду, предназначенную для кипячения белья. Но это не все и не главное.

В древних лечебниках в составе многих целебных смесей вспоминаются как компоненты куриные яйца вместе со скорлупой или сама скорлупа. Венгерский врач Кромпехер и группа медиков и биологов заинтересовались полезными для здоровья свойствами скорлупы куриных яиц. Сверх 10-летних исследований обнаружили, что яичная скорлупа - идеальный источник кальция, который легко усваивается организмом.

Скорлупа куриных яиц, которая на 90% состоит из карбоната кальция, усваивается достаточно легко. К тому же она содержит все нужные для организма микроэлементы: медь, фтор, железо, марганец, молибден, фосфор, серу, цинк, кремний и другие - всего 27! Биохимический состав яичной скорлупы подобен составу костей и зубов человека, кроме того, она - прекрасное средство для выведения радионуклидов и может эффективно использоваться в ячейках радиоактивного заражения, потому что препятствует нагромождению в костном мозге стронция-90. Добавление в пищу измельченной скорлупы куриных яиц показало ее высокую терапевтическую активность и отсутствие любого побочного влияния, в том числе бактериального заражения. Этого нельзя сказать о скорлупе утиных яиц, которая часто бывает инфицированная и для применения непригодна. Особенно полезна скорлупа куриных яиц маленьким детям, начиная от года, ведь в их организме процессы образования костной ткани проходят интенсивнее всего и нуждаются в бесперебойном поступлении кальция. На основе своих исследований врач Кромпехер дает такие рекомендации:

- обязательная «шкралуповая» профилактика в период беременности;

- чрезвычайно желаемая для детей от 1 до 6 лет;

- желаемая в подростковом и юношеском возрасте (до 19-20 лет);

- профилактика дважды в год полезна для взрослых с целью предотвращения заболеваний позвоночника, кариеса зубов и остеопороза.

Методика применения скорлупы куриных яиц очень проста. Яйца предварительно моют теплой водой с мылом, хорошо ополаскивают. В большинстве случаев скорлупа не нуждается в специальной стерилизации. Готовя для маленьких детей, следует на 5 минут помещать ее в кипящую воду. Скорлупа от яиц, сваренных вкрутую, также активна, вместе с тем она полностью готова к использованию, пройдя стерилизацию в процессе варки. Дозирование - от 1,5 до 3 граммов ежедневно, в зависимости от возраста. Растирать на порошок скорлупу лучше в ступке: доказано, в случае использования кофемолки препарат теряет некоторые активные свойства. Есть лучше всего утром - с сыром или кашами. В аптеках западных стран порошок со скорлупы куриных яиц продается с 1970 года.

У маленьких детей очень часто наблюдается диатез аллергического характера, который приносит родителям достаточно больших хлопот. Возьмите на заметку древний рецепт, опубликованный в книге И.П.Неумивакина и Л.С.Неумивакиной "Здоровье в ваших руках". Свежее яйцо отварить вкрутую, снять скорлупу, тщательным образом удалить внутри пленку. Скорлупу подсушить на протяжении 2-3 часов (не на огне и не под прямыми солнечными лучами) и измельчить в фарфоровой ступке на пудру. Ребенку от 6 месяцев до 1 года дают пудру на кончике ножа, от 1 до 3 лет в два разы больше. В 5-7 лет - уже половину измельченной скорлупы. Перед тем как давать ребенку порошок, выдавите в него несколько капель лимонного сока, химические реакции, которые состоятся вследствие этого, превратят вещества, содержащиеся в скорлупе, на хорошо усваиваемые организмом соединения. Употреблять ежедневно от одного до нескольких месяцев. Метод абсолютно безвреден. Как последствие, ребенок не будет реагировать на те продукты, которые раньше влекли диатез.

Олеся Донченко,



семейный врач