Пока нет превышения эпидпорога заболеваемости гриппом

В Украине пока не отмечается превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и на ближайшее время нет таких прогнозов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании круглого стола сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

Он отметил, что сейчас более целесообразно говорить о профилактике гриппа, в частности, о вакцинации.

«Четыре производителя уже присутствуют в Украине и проходят согласования документов с Министерством здравоохранения», - сказал О.Стойка и добавил, что уже в ближайшее время вакцина появится в лечебных заведениях.

«Прогнозируемая стоимость – от 73 грн», - сообщил он.

Кроме того, О.Стойка напомнил, что вакцинация для населения традиционно проводится на средства самих граждан.

Он отметил, что вакцинация является рекомендуемым мероприятием, поэтому процент вакцинированных далек от нормы, которую устанавливает СЭС, и которая нужна для ограждения от заболевания окружающих.

«Люди не доверяют врачам или врачи не доносят достаточную информацию», - считает О.Стойка.

Он выразил надежду, что в этом году динамика охвата вакцинацией населения будет более позитивная, чем обычно.