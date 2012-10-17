Институт педиатрии, акушерства и гинекологии подключили к национальной телемедицинской сети
Благодаря подключению к телемедицинской сети медики получили возможность проводить удаленные консультации, не покидая рабочий кабинет, что позволяет дистанционно оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам всех регионов Украины...
Оператор мобильной связи «МТС Украина» подключил Институт педиатрии, акушерства и гинекологии к национальной телемедицинской сети, построенной в рамках проекта «Мобильная медицина», сообщили УНИАН в пресс-службе компании.
Проект направлен на развитие телемедицины в Украине и реализуется МТС под патронатом Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины.
Компания подключила к телемедицинской сети все корпуса института: лабораторный, акушерский, детский. Для реализации проекта построена «последняя миля», соединяющая институт с оптоволоконной транзитной линией связи МТС, на базе которой создана национальная телемедицинская сеть.
Кроме того, установлено оборудование для организации видеоконференций, компьютерная техника и специальное программное обеспечение для передачи медицинских данных.
Благодаря подключению к телемедицинской сети медики получили возможность проводить удаленные консультации, не покидая рабочий кабинет, что позволяет дистанционно оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам всех регионов Украины.
Наряду с консультационной помощью, телемедицинская сеть позволяет проводить дистанционное обучение и повышение квалификации персонала региональных клиник, а также изучать международный опыт, принимая участие в медицинских конференциях в интерактивном режиме.
*** «Мобильная медицина» – проект, направленный на развитие телемедицины в Украине, реализуется с 2009 года компанией «МТС Украина» при поддержке Министерства здравоохранения Украины, Представительства ООН в Украине.
Сеть с 2009 года объединяет Минздрав, Государственный клинический научно-практический центр телемедицины в Киеве, донецкую и закарпатскую областные больницы, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова и Республиканскую клиническую больницу им. Семашко (Симферополь).
В 2011 году к проекту присоединились Национальная академия медицинских наук Украины, благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и энергетическая компания ДТЭК.
В этом году «МТС Украина» подключила Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМНУ, Институт нейрохирургии АМНУ, Национальную детскую больницу и поликлинику «Охматдет».
В данный момент «МТС Украина» строит «последние мили» еще к 10 медицинским учреждениям Киева, Львова, Днепропетровска, Ивано-Франковска и Донецкой области.
ПрАО «МТС Украина» обслуживает более 19,64 млн абонентов мобильной связи стандарта GSM. Выручка компании за 2011 год составила 9,1 млрд грн. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).