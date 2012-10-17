Институт педиатрии подключили к национальной телемедицинской сети

Оператор мобильной связи «МТС Украина» подключил Институт педиатрии, акушерства и гинекологии к национальной телемедицинской сети, построенной в рамках проекта «Мобильная медицина», сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Проект направлен на развитие телемедицины в Украине и реализуется МТС под патронатом Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины.

Компания подключила к телемедицинской сети все корпуса института: лабораторный, акушерский, детский. Для реализации проекта построена «последняя миля», соединяющая институт с оптоволоконной транзитной линией связи МТС, на базе которой создана национальная телемедицинская сеть.

Кроме того, установлено оборудование для организации видеоконференций, компьютерная техника и специальное программное обеспечение для передачи медицинских данных.

Благодаря подключению к телемедицинской сети медики получили возможность проводить удаленные консультации, не покидая рабочий кабинет, что позволяет дистанционно оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам всех регионов Украины.

Наряду с консультационной помощью, телемедицинская сеть позволяет проводить дистанционное обучение и повышение квалификации персонала региональных клиник, а также изучать международный опыт, принимая участие в медицинских конференциях в интерактивном режиме.

*** «Мобильная медицина» – проект, направленный на развитие телемедицины в Украине, реализуется с 2009 года компанией «МТС Украина» при поддержке Министерства здравоохранения Украины, Представительства ООН в Украине.

Сеть с 2009 года объединяет Минздрав, Государственный клинический научно-практический центр телемедицины в Киеве, донецкую и закарпатскую областные больницы, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова и Республиканскую клиническую больницу им. Семашко (Симферополь).

В 2011 году к проекту присоединились Национальная академия медицинских наук Украины, благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и энергетическая компания ДТЭК.

В этом году «МТС Украина» подключила Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМНУ, Институт нейрохирургии АМНУ, Национальную детскую больницу и поликлинику «Охматдет».

В данный момент «МТС Украина» строит «последние мили» еще к 10 медицинским учреждениям Киева, Львова, Днепропетровска, Ивано-Франковска и Донецкой области.

ПрАО «МТС Украина» обслуживает более 19,64 млн абонентов мобильной связи стандарта GSM. Выручка компании за 2011 год составила 9,1 млрд грн. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).