На завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Укргидрометцентр, завтра, 17 октября, в западных, северных и центральных областях Украины ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью в Карпатах, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой и Хмельницкой областях, утром и днем в Житомирской, Киевской и Черкасской областях пройдут сильные дожди.

В восточных областях и южной части будет туман, видимость 200-500 м.

17-19 октября в Крыму будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.