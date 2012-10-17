На лечение чемпиону Крыжановскому выделили 380 тыс. грн

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменения в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год"(относительно перераспределения расходов Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины)" (№ 11296). За данное решение проголосовали 275 из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предлагается увеличить на 380 тыс гривен расходы Министерству здравоохранения Украины на программу «Лечение граждан Украины за рубежом» (код 2301360) за счет уменьшения расходов на такую же сумму Министерству образования и науки, молодежи и спорта Украины по программе «Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх» (код 2204120).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что заслуженный мастер спорта Украины, паралимпийский чемпион и неоднократный призер Паралимпийских игр, чемпион и рекордсмен мира и Европы, член национальной сборной команды Украины среди спортсменов-инвалидов по плаванию, Дмитрий Крыжановский в связи с тяжелой болезнью суставов, нуждается в срочном лечении за рубежом. Предусмотренные настоящим законом средства будут предоставлены как неотложная медицинская помощь спортсмену-инвалиду.