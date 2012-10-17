Увеличили объем субвенций местным бюджетам на медицинские цели

Верховная Рада Украины разрешила увеличить объем субвенций местным бюджетам на покупку медицинского автотранспорта и оборудования для учреждений здравоохранения на 30,9 млн грн.

За Закон «О внесении изменений в Закон Украины о «Государственном бюджете на 2012 год» (относительно покупки медицинского автотранспорта и оборудования для учреждений охраны здоровья) проголосовали 267 депутатов при необходимых 226.

Инициатором увеличения субвенций выступил Кабинет министров Украины с целью повышения качества предоставления медицинской помощи в отдельных учреждениях Киевской области и г. Севастополя.

Отдельной строкой закона прописано предоставление субвенции в размере 1,9 млн грн бюджету Харьковской области на покупку лекарственных средств и средств медицинского назначения для Областной клинической больницы - Центра экстренной медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, в июне премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал ход проведения медицинской реформы, отметив, что украинцы на сегодняшний день еще не ощутили ее реальных результатов и недостаточно информированы о ее содержании.

Эксперимент по реформированию медицины стартовал в четырех областях - Киевской, Донецкой, Винницкой и Днепропетровской.