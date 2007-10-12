Ученые установили причины головной боли

Ученые выяснили неожиданные причины головной боли. Оказывается, обезболивающие лекарства наоборот только провоцируют ее. Как оказалось, чем больше человек пьет лекарства от боли, тем выше вероятность, что появятся новые приступы через короткое время. В человеческом организме существуют некие противоболевые структуры, которые, почувствовав боль, начинают активную выработку эндорфинов и энкефалинов. Эти гормоны и являются нашими природными анальгетиками. Прием лекарств, в свою очередь, только блокирует эту защитную функцию организма, таким образом, боль возникает намного чаще и на ровном месте.

Людям, злоупотребляющим обезболивающим, можно порекомендовать отказаться от него напрочь. Альтернативой лекарственным препаратом может стать массаж шеи и плечевого отдела. А также владение методикой релаксации, йога, дыхательные упражнения и медитация.

Кроме анальгетиков головную боль могут вызывать противозачаточные средства и таблетки, нормализующие сердечно-сосудистую систему. Хронические боли могут спровоцировать кардиопрепараты, гормональные, снижающие артериальное давление, нестероидные противовоспалительные препараты.

Лекарства – не единственная причина боли головы. Многие люди, занимаясь любовью, могут почувствовать такой дискомфорт в самое не подходящее время. Медики даже дали название этой проблеме "оргазмическая головная боль". Стоит отметить, что мужчины страдают от столь неожиданного болевого приступа в 3 раза чаще женщин.

Все дело в повышенном давлении и возникновении раннего атеросклероза сосудов головного мозга. Как всем известно, во время секса поднимается давление, сосуды становятся шире, а пульс учащается. В результате, у людей наблюдается приплыв крови к голове.

Если вы с такой проблемой частенько сталкиваетесь, то лучше обратиться в неврологу.

А вообще есть народный способ самоисцеления. Можно съесть небольшой пучок петрушки или заварить за 10 минут до встречи с любимым человеком чашку крепкого чая. Также может помочь один грейпфрут.

Но и пища не вся полезна для организма. Все требует нормы. А если работник в течение дня питается одним шоколадом и выпивает через каждые два часа по чашке кофе, то головной боли не избежать. Продолжит список опасных для головы продуктов: уксус, горчица, майонез, копченая свинина, сельдерей, соя, ананас, авокадо, сливы. Все эти продукты содержат вещество тирамин, которое может вызвать пульсирующую головную боль.

Такими же вредными являются растворимые супы, вермишель быстрого приготовления и бульонные кубики. Дело в том, что в этих продуктах содержится пищевая добавка глутамат натрия. А она в свою очередь провоцирует головную боль.

utro.ua