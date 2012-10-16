Украина присоединилась к Конвенции по разработке Евро-фармакопеи

Верховная Рада Украины приняла Закон «О присоединении к Конвенции по разработке Европейской фармакопеи с поправками, внесенными в соответствии с положениями Протокола к ней».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 из 346 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что «важным является то, что в случае присоединения к Конвенции, Украина приобретает статус члена Европейской Фармакопейной Комиссии с правом голоса». Присоединение Украины к Конвенции даст возможность государственным регуляторным органам принимать участие в разработке европейских стандартов качества лекарственных средств и влиять на европейскую политику в сфере регулирования лекарственных средств.

В записке сказано, что прохождение процедур, связанных с присоединением к Конвенции, не нуждается в дополнительных расходах из Государственного бюджета Украины. В случае приобретения Украиной статуса члена Европейской Фармакопейной Комиссии финансовый взнос Украины будет рассчитываться пропорционально количеству дней от даты вступления в силу данной Конвенции для Украины. Присоединение к Конвенции Украины в 2012 году нуждается в дополнительных средствах из Государственного бюджета Украины в сумме около 52 тыс. евро.