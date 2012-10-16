Парламент Украины поддержал 5-летнюю программу противодействия заболеванию туберкулезом

Верховная Рада сегодня приняла Закон «Об одобрении Концепции Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2012-2016 годы».

Разработчиками законопроекта являются Министерство здравоохранения Украины и Государственная служба Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, сообщили УНИАН в этой Госслужбе.

В законе, который поддержали 272 народных депутата, определены наиболее приоритетные для страны цели в преодолении туберкулеза: улучшение эпидемической ситуации, снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза и ко-инфекции (туберкулеза и ВИЧ), уменьшение темпов распространения мультирезистентного (стойкого к препаратам) туберкулеза.

Проект закона в Верховной Раде представляла первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко. Она отметила, что выполнение Программы позволит ограничить распространение ВИЧ-инфекции/СПИДа и туберкулеза и положить начало тенденциям к сокращению их масштабов через снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза, соответственно, до 64 и 14 случаев на 100 тыс. населения. Именно такие цели провозглашены Декларацией тысячелетия ООН, которые являются составляющей национальной долгосрочной стратегии развития.

Среди основных задач программы – обеспечить полное выздоровление 70% больных, которым впервые установлен диагноз туберкулез, уменьшить количество больных, которые лечатся повторно и которые прервали курс лечения, снизить уровень смертности от ко-инфекции туберкулез/ВИЧ-инфекция на 10 процентов путем обеспечения мультидисциплинарного подхода к предоставлению медицинской помощи больным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

Финансирование Программы будет осуществляться в пределах средств, которые предусматриваются в государственном бюджете, гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, других источников финансирования. Общий бюджет Программы составляет 1 млрд 830 млн. 762 тыс. грн.

Из них из государственного бюджета 1 млрд 236 млн. 478 тыс. грн. (67,5% от общего бюджета) и Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом 592 млн. 283 тыс. грн.