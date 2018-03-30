О здоровье ребенка позаботьтесь до зачатия

Большинство женщин считают, что беременность не нужно планировать, мол, когда Бог даст ребенка, тогда и будет. Однако, с точки зрения врача, такой подход абсолютно не правилен. Конечно, каждая женщина хочет родить здорового ребенка. Но чтобы это стало возможным, нужно создать соответствующие условия. Об этом рассказывает гинеколог Инна Химченко.

На Западе существует добрая тенденция - молодая пара, которая планирует жениться, обязательно должна пройти обследование у врача. У нас еще до недавнего времени женщины приходили к гинекологу для того, чтобы стать на учет по беременности. Сегодня здравый смысл все-таки побеждает, и супружеские пары все чаще предварительно готовятся к шагу ответственности в жизни. Таким образом, беременность и рождение ребенка является желаемым событием, что чрезвычайно важно.

Готовиться к беременности нужно примерно за полгода. Когда вы с мужем решили иметь ребенка, в первую очередь посетите вашего гинеколога, который посоветует пройти определенные обследования. Мы предлагаем супружеским парам комплексное обследование, которое включает в себя консультацию у врача-генетика, исследования гормонального состояния женщины и спермограмы мужчины, а также анализов на торч-инфекцию.

В первую очередь нужно выяснить, насколько здоров ваш организм и насколько он готов, чтобы забеременеть и выносить ребенка. Получить ответ на этот вопрос вы сможете с помощью обследования гормонального состояния, которое дает представление о функционировании яичников и других органов женщины. Иногда недостаточность определенного гормона в организме женщины приводит к прерыванию беременности и выкидышам. Таких досадных ситуаций можно избежать, если заблаговременно сделать гормональное обследование и придерживаться определенных предостережений и рекомендаций врача по этому поводу. Обнаружить детородную функцию мужчины можно с помощью спермограмы.

Сейчас наблюдается значительное распространение многообразных инфекций, особенно у молодых, и в том числе среди супружеских пар. Поэтому обследование на наличие торч-инфекции является чрезвычайно актуальным и необходимым. Термин "торч-инфекция" включает в себя: токсоплазмоз, герпес, хламидиоз, краснуху, цитомегаловирусную инфекцию и тому подобное. Все они влияют на процесс оплодотворения, протекание беременности и развитие плода. Опасность заключается в том, что любые вирусы могут без препятствий проникать через плаценту и влечь тяжелые изъяны развития центральной нервной системы, костно-мышечного аппарата, аномалии развития почек и тому подобное. Нередко вирусы становятся причиной выкидышей. Поэтому заблаговременное обследование на торч-инфекцию даст вам возможность принять соответствующие меры относительно лечения или профилактики. Если активность вируса оказалась во время беременности, лечение в большинстве случаев все равно не избежать. И хотя прием любых лекарств во время беременности не желателен, подумайте, что опасность внутриутробного поражения плода значительно выше, чем опасность возможных осложнений в результате лечения.



Существует достаточно много заболеваний, которые передаются наследственно, по материнской или отцовской линии. Некоторые из них не дают возможности выносить беременность вообще (например, некоторые формы сахарного диабета, онкологические или тяжелые едокринологичные заболевания и тому подобное). Таким женщинам не рекомендуется вынашивать ребенка. Другие наследственные заболевания несовместимы с жизнью ребенка. Все это можно предусмотреть благодаря медико-генетическому обследованию и консультированию.

Во время консультации супругам предлагают заполнить анкету, где указываются все заболевания ближайших родственников. По этим данным врач составляет родословные пациентов. Если же у ваших родственников были заболевания, которые передаются наследственно, то генетик определяет риск вероятности наследования ребенком той или той болезни. В зависимости от этого врач решает, нужно ли дополнительно пройти обследование или курс лечения у определенного специалиста.

После того, как вы пройдете все обследования, врач сообщит о состоянии вашего здоровья и даст конкретные рекомендации.

Если же молодая пара не имеет проблем со здоровьем и других противопоказаний к беременности, рекомендуется лишь пройти профилактический курс витаминотерапии. Подойдут витамины "Витрум", "Магне В6", фоллиевая кислота. Витамины и минералы способствуют оплодотворению и положительно влияют на плод в первые недели беременности.