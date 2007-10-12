Женщина заразилась гепатитом в маникюрном кабинете

Киевлянка Ольга четыре месяца лечится от гепатита В. Диагноз ей поставили в июне. ”Скорее всего, вирус занесли в парикмахерской во время маникюра, — рассказывает девушка. — Врач сказал, что на ножницах могла остаться кровь предыдущей клиентки. Но уже ничего не докажешь”.

Сейчас Ольга обрезает ногти только своими ножницами.

"Слабость у меня появилась накануне летней сессии, — вспоминает Ольга. — Думала, обычное переутомление. На него же списывала тошноту и отсутствие аппетита. Когда заболело справа под ребрами и поднялась температура, родители вызвали ”скорую”.

У врачей сначала было подозрение на аппендицит. Диагноз — гепатит В — установили, когда девушка сдала кровь на вирусные инфекции. Болезнь обострилась. Месяц Ольга пролежала в инфекционном отделении. Постоянно ставили капельницы. Если бы еще неделю не обращались к врачу, у нее начали бы погибать клетки печени, орган мог отказать, говорят медики.

"В середине июля меня отпустили домой, — продолжает Ольга. — Прописали кучу витаминов и восстановительные препараты для печени. Должна соблюдать диету. Запретили жирное, сдобу, острое и жареное".

До конца года женщине разрешили есть только каши и приготовленные на пару овощи. Пораженная гепатитом печень плохо работает, объяснили врачи. Не вся еда переваривается, может возникнуть неприятие некоторых продуктов. Со временем диету ослабят.

В январе Ольга должна сдать анализ крови. Если обнаружат антиген НВs, но без HBsAg — значит, выздоровела. Однако для восстановления печени нужно принимать лекарства-гепатопротекторы несколько лет.

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