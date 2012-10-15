В Украине удержится умеренно теплая погода до 23 октября

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра МЧС, 16-23 октября в Украине наступит незначительное потепление. Об этом во время брифинга сообщил заместитель директора Гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

«После значительного похолодания осенью, обычно, наступает период потепления. И этот год не будет исключением. В ближайшую неделю мы ожидаем в Украине достаточно теплую погоду для этого времени. Заморозков не предполагается. Возможны кратковременные дожди. Ночью и утром – признак осени – будет наблюдаться туман», - цитирует А.Прокопенко пресс-служба МЧС Украины.

Он также отметил, что 16 октября существенных осадков не будет, кратковременный дождь возможен лишь в Карпатах и на Закарпатье, температура воздуха ночью 7...12 градусов тепла, в южных регионах – до +19, днем в Украине +14...+ 19, на юге +20...+25, а в Крыму – до 28 градусов тепла.

По словам заместителя директора Гидрометцентра, 17 октября в западных, северных и местами центральных областях пройдут кратковременные дожди, в Карпатах и на западе - возможны сильные дожди, местами с грозами, температура воздуха ночью 9 ...14 градусов тепла, днем +17...+22, на западе +13...+18, в южной части страны ночью +12...+17, днем +21...+26, а в Крыму – до 29 градусов тепла.

При этом, 18 октября в северных и центральных областях, а 19 октября по всей Украине, кроме западных областей, возможен небольшой дождь, температура ночью 9...14 градусов тепла, в западных областях +5...+10, 19-20 октября практически везде +6...+12, а днем +13...+19, а на юге 23 градуса тепла.

В то же время 21-22 октября будет преимущественно без осадков, а температура воздуха существенно не изменится.

Постепенное снижение температуры ожидается с 23-24 октября, начиная с северных областей, где ночью столбик термометра опустится до 1…7 градусов тепла, а в северных и восточных областях возможны даже морозы 0...-4, днем 2...8 градусов тепла, и только на юге +7...+13, и на Закарпатье 10...17 градусов тепла.