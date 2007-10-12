В губной помаде всемирно известных марок нашли свинец

Более чем в половине образцов помады, протестированных американской организацией по защите прав потребителей, был обнаружен свинец. Наиболее высокое содержание этого тяжелого металла выявлено в продукции известных брендов Cover Girl, L`Oreal и Christian Dior, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Кампания за безопасность косметики (Campaign for Safe Cosmetics) протестировала 33 образца помады красного цвета разных производителей. Исследования проводилось в лаборатории Санта-Фе Спринг, Калифорния.

По данным специалистов, в 61% исследованных образцов был выявлен свинец в концентрации от 0,03 до 0,65 части на миллион (ppm).

Поскольку в США отсутствуют ограничения на содержания свинца в помаде, Campaign for Safe Cosmetics взяла за основу нормативы для конфет, установленные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Выяснилось, что около трети образцов помад содержали более 0,1 ppm свинца, что превышало предельно допустимую концентрацию для конфет. В 39% образцов свинец не определялся.

Хроническая свинцовая интоксикация вызывает синдромы поражения крови, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и печени. Особенно опасен свинец для беременных женщин и детей. Этот металл вызывает бесплодие и невынашивание беременности, отмечает Campaign for Safe Cosmetics.

Авторы исследования призвали производителей пересмотреть технологии производства косметики, и начать выпускать помады, не содержащие свинца.

Между тем, члены Ассоциации парфюмерии, косметики и средств личной гигиены заявили о том, что свинец образуется в косметике «естественным образом», а не добавляется в ходе производства. Ограничений на содержания свинца в помадах не существуют, но производители соблюдают установленные FDA нормативы содержания свинца в красителях, входящих в ее состав, говорится в заявлении Ассоциации.