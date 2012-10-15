В Украине создадут центр по вопросам испытаний ГМО

На базе государственного учреждения «Институт пищевой биотехнологии и геномики Национальной академии наук Украины» будет создан научно-методологический центр по вопросам испытаний генетически модифицированных организмов.

Как сообщает Правительственный портал, институт является наиболее кадрово, методологически и технически оснащенным учреждением для осуществления функций центра.

Институт обеспечен современными приборами и оборудованием для решения именно этого задания, имеет специалистов с практическим опытом работы за рубежом и соответствующими связями с Объединенными исследовательским центром ЕС (Испра, Италия).

На протяжении последних лет сотрудниками института были выполнены научно-технические проекты по разработке методов определения качественного и количественного содержания ГМ-компонентов. Институтом также разработаны ДСТУ и Технические регламенты относительно выявления и определения ГМО в пищевых продуктах и кормах.

Отмечается, что в мире практика создания референтных лабораторий на базе научно-исследовательских учреждений является общепризнанной. Такие лаборатории существуют в США, Канаде, Российской Федерации, Республике Беларусь, а в странах Европейского Союза созданный Объединенный исследовательский центр с функциями координации деятельности национальных референтных лабораторий.

Однако, в отличие от ЕС, в Украине до сих пор отсутствовала система научно-методологической координации деятельности испытательных лабораторий продукции, которая содержит ГМО.