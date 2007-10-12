В Киевраде запретили курить на рабочих местах

Секретарь Киеврады Олесь Довгий запретил курение табачных изделий на рабочих местах, во всех зданиях секретариата Киеврады и на лестничных клетках административного здания на ул. Крещатик, 36 (за исключением специально отведенных для этого мест).

Соответствующее распоряжение подписано 24 сентября 2007 года.

Довгий поручил Управлению материально-технического и компьютерного обеспечения Киеврады секретариата Киеврады обустроить специальные места для курения в соответствующих туалетных комнатах, а также разместить наглядную информацию о расположении специальных мест для курения.

К нарушителям будут применять соответствующие взыскания.

Сегодня