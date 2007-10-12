Иностранцы на украинцах тестируют лекарства

При этом денег людям не платят, в отличие от американцев или европейцев. Они удобны бизнесменам. Без этой процедуры препарат не зарегистрируют.

Около ста проведенных исследований каждый год, свыше десяти запрещенных исследований ежегодно. Для фармацевтической компании они стоят от 800 тысяч долларов до десятков миллионов. Фаз в исследовании четыре. Первая - самая опасная.

Владимир Завадный, представитель компании-посредника при организации клинических исследований: "В Украине проводились первые фазы. Они проводились в Черновцах и в Харькове. Это довольно трудные исследования, которые требуют юнитов первой фазы, специально оборудованных реанимационными палатами".

Для украинцев участие в таких исследованиях часто - последняя надежда, иногда - способ сэкономить деньги. Нередко вместе с препаратом, который исследуется, людей обеспечивают другим, уже проверенным, но недоступным. Как правило, в Украине подопытных просто "добирают", когда не хватило в Европе или Америке.

Владимир Мальцев, начальник отдела координации клинических исследований лечебных средств Госфармцентра Украины: "Мы проводим исследования, которые одновременно проходят в Европе, Америке и Азии".

Обязательное условие такого исследования - пациенты должны быть застрахованы. Стоимость полиса зависит от многих факторов, но в среднем - тысяча евро.

ICTV