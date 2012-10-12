В Киев привезли копию чудотворной иконы Богоматери

В Киев из Москвы сегодня привезли копию чудотворной иконы Вышгородской Божьей матери.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, перед транспортировкой в украинскую столицу икону освятил глава РПЦ Кирилл, а по прибытии в Киев – глава УПЦ МП Владимир.

Как отмечается в сообщении, около двух месяцев назад губернатор Киевской области Анатолий Присяжнюк договорился с патриархом Кириллом о создании копии иконы Вышгородской Божьей матери.

В день Покрова, 14 октября, эта икона будет перевезена в Вышгород, где она будет храниться в церкви Бориса и Глеба.

Согласно легенде, икона Вышгородской (Владимирской) Божьей матери была написана евангелистом Лукой на доске стола из дома Иосифа и Марии. В 12 веке икону подарил князю Мстиславу византийский император, она хранилась в монастыре в Вышгороде рядом с мощами святых великомучеников Бориса и Глеба, а впоследствии была перевезена в Москву, где хранится до сих пор в Третьяковской галерее.