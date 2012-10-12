Глобальный фонд должен изменить политику относительно Украины в вопросах борьбы с туберкулезом - Богатырёва

Вице-премьер-министр Украины – министр здравоохранения Раиса Богатырева отмечает, что Глобальный фонд должен изменить политику относительно Украины в вопросах борьбы с туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Житомирском институте медсестринства, выступая перед делегатами V съезда специалистов по социальной медицине и организаторов здравоохранения Украины.

Р.Богатырева отметила, что средства, которые выделяются на борьбу с туберкулезом в Украине Глобальным фондом, должны использоваться "целесообразно и эффективно".

По ее мнению, «Глобальный фонд должен помогать развивать государственные институты - нужно учить врачей, обеспечивать тест-системами, давать современные лекарства, а не содержать чиновников от фонда».

«Мы будем учиться очень быстро - обеспечьте нас системой мониторинга», - отметила Р.Богатырева.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что "Глобальный фонд должен изменить свои подходы. Нужно всестороннее содействие в этом плане со стороны стран-доноров, если они хотят помочь нам».

Справка УНИАН. Глобальный фонд является международным финансовым учреждением, которое на протяжении последних семи лет оказывает Украине финансовую помощь в сфере противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу.

На протяжении 2004–2009 годов через общественную организацию «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД» была внедрена программа «Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине», бюджет которой составлял 98 млн долларов США.

С августа в 2007 г. внедряется грант 6-го раунда Глобального фонда с бюджетом 136 млн долларов США. Основными реципиентами по этому гранту является две общественные организации — «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» и «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ».

Программа имеет преимущественно профилактическое направление деятельности на работу с уязвимыми в отношении инфицирования ВИЧ группами населения, а также содержит компонент обеспечения доступа к лечению, предоставлению психологически-социальной поддержки и ухода за людьми, живущими с ВИЧ.

С января 2011 г. началась программа, направленная на противодействие распространению туберкулеза, которая будет внедряться в течение 5 лет через фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». Бюджет — более 92 млн долларов США.

Грант будет направлен на развитие современной сети по лабораторной диагностике туберкулеза, повышение качества медицинских услуг по диагностике и лечение для уязвимых групп населения, на диагностику и лечение больных в сочетании с ВИЧ-инфекцией формой туберкулеза, развитие информационной кампании для социальной мобилизации общества для борьбы с туберкулезом.