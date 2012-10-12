Богатырева просит Генпрокуратуру проверить факты простоя дорогостоящего оборудования в медицинских учреждениях

Вице-премьер-министр Украины – министр здравоохранения Раиса Богатырева обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить факты простоя дорогостоящего медицинского оборудования в медучреждениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Богатырева заявила сегодня в Житомирском институте медсестринства во время выступления перед делегатами V съезда специалистов по социальной медицине и организаторов здравоохранения Украины.

"Вы знаете, горько наблюдать некоторых руководителей системы здравоохранения, которые не владеют информацией о том, сколько у нас есть не установленного оборудования. Когда мы начали считать, то на полмиллиарда гривень - с 2005 года, а в некоторых областях - с 2003 года - не установлено закупленое за государственные средства и переданное медучреждениям дорогостоящее оборудование. Бывает, еще не достроено помещение, а уже закупили оборудование, а помещение не достроили и не довели толком" - сказала министр.

Она отметила, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования для таких территорий.

«Я занимаю такую позицию, что, возможно, это и нехорошо, что таким способом приходится преодолевать это препятствие », - сказала Р.Богатырева.

При этом она отметила, что губернаторы областей должны проверить, как используется в областях приобретенное за государственные средства дорогое медицинское оборудование.

"Также задание руководителям медучреждений: принять меры для того, чтобы до конца этого года исправить эту ситуацию", - отметила Р.Богатырева.

Вице-премьер-министр также объяснила, что на требование Министерства здравоохранения никакой информации по этому вопросу на данный момент ни одна из областей не предоставила.