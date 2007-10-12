В Виннице ”скорая” принимает бесплатные звонки с мобилок

Для жителей Винницкой области, которые пользуются услугами оператора ”Киевстар”, компания выделила прямой номер вызова ”скорой” — ”103”. Винница пока что единственный город Украины, где есть подобный сервис.

"Если с человеком что-то случилось в дороге, он бесплатно может вызывать помощь. Но не все одновременно смогут звонить. Связь одноканальная, потому что есть только одна мобилка", — показывает на телефон ”Сони Ерикссон” оператор станции скорой помощи Алеся ЮРОВА.

Кроме того выделен отдельный номер для вызовов ”скорой” по СМС. Его сообщают только глухим, которых в Виннице 250.

"Оператор ”скорой” получает сообщение на экран компьютера, который мы подарили диспетчерской, — говорит представитель ”Киевстара” Наталия ДАДИВЕРИНА. — В сообщении человек пишет, где находится. Эта услуга также бесплатна и доступна только абонентам ”Киевстар”.

Глава правления общественной организации инвалидов ”Паросток” Ирина САРАНЧА рассказывает, что раньше инвалиды просили других людей вызывать им ”скорую”.

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