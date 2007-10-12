В Донецке задержали распространителя экстази

Работники правоохранительных органов задержали в Донецке студента Харьковской юридической академии по подозрению в распространении почти 500 таблеток экстази.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Донецкой области, работники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в результате оперативной комбинации по сопровождению и проведению контролируемой поставки таблеток экстази на территорию области задержали жителя Луганской области, являющегося студентом Харьковской юридической академии. У задержанного при досмотре было обнаружено 497 таблеток экстази. Стоимость изъятых таблеток по ценам черного рынка составляет около 12 тыс. долларов США. В настоящий момент студент взят под стражу. Ему предъявлено обвинение, ведется следствие.