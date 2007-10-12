Генетики создадут первую в мире искусственную жизнь

Американский ученый Крейг Вентер заявил о том, что ему удалось синтезировать в лаборатории искусственную хромосому, которая может стать основой для создания новой формы жизни.

Заключённый в синтетической хромосоме генетический код содержит 381 ген или 580 тыс. пар нуклеотидных оснований. Это некий минимум, достаточный, чтобы клетка могла жить.

"Современные методы синтеза уже позволяют шаг за шагом, основание за основанием, создать ДНК по заранее намеченному плану. Собственно новое достижение Вентера, вернее, собранной им команды учёных во главе с нобелевским лауреатом Гамильтоном Смитом, заключается в синтезе из лабораторных химикалий некой хромосомы, в природе не существовавшей", – утверждает Guardian.

Данный код основан на коде одноклеточного Mycoplasma genitalium, который впоследствии получил название Mycoplasma laboratorium. Способность этой новой формы жизни копировать себя и усваивать питательные вещества будет зависеть от молекулярных машин клетки, в которую должен быть имплантирован новый код. В этом смысле Mycoplasma laboratorium не будет полностью синтетической формой жизни, однако, её ДНК будет искусственной.

Таким образом, следующий предполагаемый шаг Вентера, Смита и их коллег – встраивание этого генома в клетку, чтобы доказать, что он возьмёт под контроль организм и тот сможет жить самостоятельно.

Вентер полагает, что спроектированные геномы обладают огромным потенциалом. Они могут привести к появлению альтернативных источников энергии (синтез биотоплива), или к бактериям, которые помогут удалять лишний углекислый газ из атмосферы.

Перспектива создания новых видов искусственной жизни вызвало бурную дискуссию об этичности использования новых форм жизни для удовлетворения потребностей господствующего на Земле биологического вида.

"Это может принести пользу для человечества, такую, как создание новых лекарств, или может оказаться огромной угрозой, в облике биологического оружия", – говорит Пэт Муни, директор канадской организации ETC Group, занимающейся вопросами биоэтики и опасности некоторых научных достижений для природы и общества.

"Мы пробуем создать новую систему ценности для жизни. Ведя дело в таком масштабе, вы не можете ожидать, что каждый будет счастливым", – заочно парирует и те и другие выпады Вентер.

В случае успеха, человечество вступит в новую эру "живых технологий", где способность жизни спонтанно адаптироваться к сложным ситуациям поможет решить многие проблемы, с которыми не в состоянии справиться современная инженерия. Это будет мир сверхмалых живых машин: специальные клетки будут лечить человеческое тело и бороться с загрязняющими окружающую среду веществами. В перспективе возможно появление самочинящейся одежды или компьютеров, которые смогут самостоятельно справляться с поломками.

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