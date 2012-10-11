Завтра на юге Украины и в Крыму ожидается 14-19° тепла

Завтра в западных областях Украины, в Житомирской, Винницкой, ночью и в Киевской областях, а днем и в южной части осадки не ожидаются.

На остальной территории небольшие, местами умеренные дожди, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на поверхности почвы, на западе местами и в воздухе заморозки 0-5°, в южной и восточной части 7-12° тепла; температура днем 8-13°, в южных областях и Крыму 14-19°.

В Киеве и области в пятницу ночью без осадков, днем небольшие дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 8-13° тепла, в Киеве ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 9-11° тепла.