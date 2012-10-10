Государственная СЭС инициирует увеличение штрафов

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины будет вносить предложения об увеличении суммы штрафов за нарушение санитарных норм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Госсанэпидслужбы, главный государственный санитарный врач Украины Анатолий Пономаренко.

«Для того чтобы в этом направлении ответственность увеличилась, у нас есть конкретные предложения», - отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Первый заместитель председателя Госсанэпидслужбы, первый заместитель главного государственного санитарного врача Украины Александр Кравчук добавил, что на сегодняшний день единственный реальный рычаг влияния СЭС – это прекращение деятельности предприятия в случае создания угрозы для здоровья людей. «Штрафы настолько мизерные, что предпринимателю легче заплатить за незначительные нарушения штраф, чем устранить причину этого нарушения», - подчеркнул он.

В то же время А.Пономаренко отметил, что ежегодно в Украине происходит от 30 до 60 групповых случаев отравления по различным причинам. При этом пострадали около тысячи человек.