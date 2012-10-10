СЭС существенно сократит периодичность плановых проверок

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины планирует проверять некоторые объекты ведения хозяйства лишь один раз в 8 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал председатель Госсанэпидслужбы, главный государственный санитарный врач Украины Анатолий Пономаренко.

Он сообщил, что на сегодняшний день Госсанэпидслужба пересматривает свои подходы к проверкам и пытается заменить административно-командные методы рекомендационно-разъяснительными и санитарно-просветительными.

В частности, отметил А.Пономаренко, подготовлены изменения к Закону «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», которыми предусматривается ввести декларативный принцип осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора за субъектами ведения хозяйства.

«Мы планируем внести этот законопроект в Верховную Раду уже в ноябре. И в случае его принятия такой декларативный принцип заработает уже с начала следующего года», - сказал А.Пономаренко.

Он также отметил, что Госсанэпидслужба одним из первых контролирующих органов внесла на рассмотрение правительства новую редакцию критериев, по которым оценивается степень риска в проведении хозяйственной деятельности для санитарно-эпидемического благополучия населения и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного контроля.

Таким образом, согласно настоящему документу, который уже утвержден постановлением Кабмина от 19 сентября, большинство видов хозяйственной деятельности, которые не создают реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, будут относиться к низкой и средней степени риска, и только незначительное их количество – к высокому.

В первую очередь, это касается тех объектов ведения хозяйства, деятельность которых может привести к возникновению и распространению массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний. Например, это деятельность, связанная с предоставлением стационарной медицинской помощи, водоснабжения в населенных пунктах с населением более 100 тыс. чел., производственной деятельности, на которой задействовано более 500 чел., а также с деятельностью, связанной с воспитанием, обучением и оздоровлением детей.

Настоящим документом сокращается кратность плановых проверок: для субъектов с высокой степенью риска – 1 раз в год (раньше – ежеквартально), со средним – раз в три года (раньше – раз в полгода), низким – раз в пять лет (раньше – раз в год). По убеждению А.Пономаренко, это улучшит результативность проверок.

«Если несколько раз мы посетили объект, он не имеет изъянов, нарушений санитарного законодательства, то вводится коэффициент «полтора», - сказал А.Пономаренко. В таком случае объекты с высоким уровнем риска будут проверяться раз в 1,5 года, среднего – раз в 4,5 года и низкого – раз в 7,5 лет.