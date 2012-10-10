Гослекслужба выберет лаборатории для госконтроля качества медицинской продукции

Государственная служба по лекарственным средствам (Гослекслужба) объявила конкурс по отбору лабораторий, которые будут привлечены к государственному контролю качества лекарственных средств и медицинских изделий.

Как сообщает Гослекслужба в газете «Урядовый курьер», заседание конкурсной комиссии состоится 6 ноября.

Напомним, в 2011 году в Украине была введена уголовная ответственность за производство и распространение фальсифицированных лекарственных средств в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

Количество производителей лекарственных средств после перехода Украины на мировые стандарты производства уменьшилось на 23%, и по данным на 1 сентября 2012 года составляет 117 предприятий.

С 1 января 2013 года без подтверждения GMP лекарственные средства, кроме активных фармацевтических ингредиентов, невозможно будет ввезти на территорию Украины.