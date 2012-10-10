Совет Европы реализует в Украине новый проект по предотвращению насилия против женщин

Совета Европы реализует для Украины новый проект сотрудничества "Предотвращение насилия против женщин и насилия в семье и борьба с ним". Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, об этом шла речь во время встречи представителей Министерства юстиции Украины с делегацией Совета Европы в составе руководителя подразделения по вопросам гендерного равенства и борьбы с насилием в отношении женщин Генерального Директората прав человека и верховенства права Совета Европы Лири Копачи- ди Микеле и экспертов Хилари Фишер и Дороти Пудзяновски.

Как сообщил министр юстиции Александр Лавринович, стороны обсудили вопросы сотрудничества Украины и Совета Европы в рамках начала нового проекта.

Так, отдельное внимание было посвящено вопросам ратификации Конвенции Совета Европы по вопросам предупреждения и борьбы с насилием в отношении женщин и насилием в быту, было парафировано Украины в ноябре 2011 года.

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы необходимости разработки проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения насилия в семье".

Как известно, План действий Совета Европы для Украины на 2011-2014 годы предусматривает ряд мер по предотвращению насилия против женщин и насилия в семье. Общая цель проекта - усилить потенциал национальных институтов в предотвращении и борьбе с насилием против женщин и насилием в семье и повысить уровень осведомленности общества в этой сфере. Среди ожидаемых результатов и основных направлений деятельности планируется имплементация положений Конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и насилия в семье в нормах украинского законодательства, включая принятия необходимых национальных нормативных актов и мероприятий.