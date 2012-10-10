Изъяли контрабандных сигарет и фальсификата на 40 млн грн

С начала года работники Государственной налоговой службы Украины изъяли из незаконного оборота 4,7 млн. пачек контрабандных и фальсифицированных сигарет на общую сумму 40,4 млн. гривень.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

«Организаторы контрабандного бизнеса использовали ряд транзитных схем, которые позволяли незаконно транспортировать в Украину крупные партии табачных изделий. Сигареты маркировались поддельными марками акцизного налога и реализовывались через торговые сети. Продавалась контрабанда местными предпринимателями, которые работали без соответствующих лицензий», - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего объем табачной контрабанды составил 17,3 млн. гривень.

В частности, налоговики Николаевской области обнаружили незаконный склад контрабандных сигарет без акцизных марок - преимущественно дешевых изделий производства Беларуси, Молдовы и России - на общую сумму свыше 1 млн. гривень. Контрабандный канал поставки сигарет разоблачен на Полтавщине, где местный житель организовал доставку контрабандных сигарет из Молдовы, Беларуси и Российской Федерации под заказ. Сотрудниками налоговых органов изъяты 60 тыс. пачек табачных изделий низкой ценовой категории общей стоимостью почти 600 тыс. гривень.

Как сообщал УНИАН, в январе-июле 2012 года налоговики выявили 4 626 нарушений во время проверок предприятий, работающих на рынке спирта, алкоголя и табака. Нарушители были оштрафованы на сумму 65,1 млн грн.

В 2011 году контрабанда сигарет в Украину выросла в 3,6 раза. В частности, по данным Гостаможни, было изъято 30,3 млн. контрабандных сигарет, которые пытались завезти в Украину из Молдовы и Российской Федерации.