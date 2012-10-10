Претензии России к украинским производителям сыра обоснованны

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что претензии России к украинским производителям сыра были обоснованными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил в Одессе на встрече с работниками социальной и гуманитарной сфер местных органов власти, отвечая на вопрос одного из фермеров области.

Н.Азаров заявил, что качество продукции украинских аграриев, в том числе, поставляемых в Россию сыров, иногда не соответствует стандартам и предъявляемым требованиям потребителей.

«Когда мы стали проверять, обоснованны ли предъявляемые претензии, оказалось, что некоторые сыры не соответствуют необходимому уровню качества, а российские и наши технические требования к продукции абсолютно одинаковы», - сообщил премьер-министр.

Он добавил, что с учетом этого «инициирована реализация совместного с РФ проекта по контролю за соблюдением стандартов качества. А если при проведении совместного контроля требования будут одинаковы, каковы могут быть у производителей претензии?».

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Россельхознадзор заявил, что в ходе мониторинговых исследований выявил запрещенные и вредные вещества в партиях пищевой продукции трех украинских предприятий, вследствие чего в отношении продукции этих производителей введен режим усиленного лабораторного контроля.

В начале августа Россельхознадзор исключил два украинских предприятия - ООО «Атлантик» и ПАО «Комбинат Приднестровский» из реестра организаций, обладающих правом ввоза продукции животного происхождения на рынок стран Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

4 октября были введены временные ограничения на ввоз продовольственных товаров 8 украинских предприятий: ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции)»

Кроме этого, ООО «Белоцерковский молочный комбинат» исключен из реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза.

С 15 октября Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки сыра с украинского предприятия «Дубномолоко».