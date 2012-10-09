Вернулись трое украинцев, пострадавших в ДТП в Латвии

В Украину вернулись трое украинцев, которые пострадали в ДТП на территории Латвии 24 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

По его словам, на данное время в больнице в Риге остается один пострадавший, транспортировка которого в Украину будет осуществлена после получения соответствующих медицинских заключений.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября на автодороге Таллинн-Рига вблизи города Саласпилс произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находились 27 граждан Украины: 18 несовершеннолетних и 9 взрослых.

Автобус, перевозивший сборную Украины по самбо, столкнулся с грузовиком, которым управлял гражданин Польши. В результате аварии автобус вылетел в кювет.

В результате ДТП 16 человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в местные больницы.