Обнародовано новое фото подозреваемого в убийстве в "Караване"

Правоохранительные органы обнародовали новую фотографию подозреваемого в убийстве троих охранников в киевском торговом центре "Караван" Ярослава Мазурка.

Фото размещено на сайте Министерства внутренних дел.

Я.Мазурок сфотографирован на прогулочном катере в Киеве, который осуществляет экскурсию по Днепру. На фото перед Я.Мазурком стоит бутылка пива.

“Приметы злоумышленника: на вид 35-40 лет, рост 180-185 см, волосы русые короткие, спортивного телосложения, одет в зеленую куртку, серо-голубые джинсы, черные туфли. При себе может иметь огнестрельное оружие”, - говорится в сообщении.

В случае получения какой-либо информации милиция просит сообщать по телефонам: 278-36-83, 271-97-31, 271-90-96, 097-676-23-22, 097-676-17-16 или 102.

Конфиденциальность и денежное вознаграждение в размере 100 000 гривень гарантируется.

mvs.gov.ua