В Украине начинается проект по усилению контроля за туберкулезом

Агентство США по международному развитию (USAID) начинает реализацию пятилетнего проекта «Усиление контроля за туберкулезом в Украине» с бюджетом 17,9 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, проект был презентован сегодня в Киеве.

Проект будет реализован с целью уменьшения распространения туберкулеза путем предоставления качественных услуг и проведения мероприятий по укреплению системы диагностирования туберкулеза, включая случаи туберкулеза с множественной и широкой врачебной устойчивостью и случаями ВИЧ-ассоциированного туберкулеза.

Как отметил во время презентации проекта заместитель министра здравоохранения Александр Толстанов, в Украине является большой проблемой одновременное заболевание человека туберкулезом и ВИЧ/СПИД. По его словам, более 30% ВИЧ-инфицированных болеют туберкулезом, а около 40% из них умирают от этой болезни. По словам заместителя министра, также ВИЧ-инфекция является мощным фактором, который способствует развитию активной формы туберкулеза и повышает вероятность развития рецидивного туберкулеза.

В свою очередь председатель Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям Татьяна Александрина отметила, что в проекте USAID «Усиление контроля за туберкулезом в Украине» учтены абсолютно все направления борьбы с туберкулезом. Проект будет реализовываться в 10 регионах Украины: Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Луганской областях, Автономной Республике Крым, Киеве и Севастополе.

Проект сосредоточит свое внимание на улучшении лабораторной диагностики туберкулеза, четком соблюдении соответствующих режимов лечения с множественной медикаментозной устойчивостью, разработке эффективных мер реагирования на рост количества случаев ВИЧ-ассоциированного туберкулеза и институционном утверждении оптимальных методов инфекционного контроля. Деятельность по укреплению систем лечения туберкулеза в рамках проекта будет осуществляться на двух уровнях: развитие потенциала национальных и областных учреждений в сфере надзора и планирования и проведение мероприятий, направленных на передачу лучших практик на уровне первичной медико-санитарной помощи.

«Эта новая фаза помощи USAID в контроле за туберкулезом улучшит качество услуг по выявлению и лечению туберкулеза на основе краткосрочных курсов лечения под прямым врачебным наблюдением, так называемой DOTS-стратегии, и будет работать над увеличением показателей успешного лечения этой болезни в Украине», - сказал директор региональной миссии USAID в Украине, Беларуси и Молдове Джед Бартон.