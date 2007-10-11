Вирусный гепатит распространяется по Крыму

С 3 сентября по 10 октября в г. Щёлкино Ленинского района Автономной Республики Крым вирусным гепатитом А заболел 41 человек, в том числе 11 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, все больные госпитализированы в инфекционные отделения Ленинской центральной районной и Щёлкинской городской больниц. Формы течения заболеваний – средней и легкой степеней тяжести.

С целью установления причин возникновения заболевания, фактора передачи и источника инфекции, а также оказания практической помощи в проведении противоэпидемических мероприятий в АР Крым срочно направлена комиссия специалистов Министерства здравоохранения Украины. В очаге заболевания работают медики и специалисты санитарно-эпидемиологических станций республики. Проводятся противоэпидемические мероприятия. По предварительным данным, вероятно, фактором передачи вируса стала питьевая вода.

Ситуацию контролирует Минздрав Украины. Для координирования мероприятий по локализации заболевания и предупреждения дальнейшего распространения вирусного гепатита на протяжении ближайших дней здесь будет работать первый заместитель министра, Главный государственный санитарный врач Сергей БЕРЕЖНОВ.