Зарплата медработников в 4 регионах, где осуществляется реформа, выросла в среднем на 34%

С апреля 2012 года средняя заработная плата как врачей, так и медицинских сестер в пилотных по медицинскому реформированию регионах увеличилась в среднем на 34%, по сравнению с 2011 годом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается в сообщении, работникам центров первичной медицинской помощи Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областей и г. Киева выплачена в полном объеме надбавка за апрель–август на сумму 27 млн. 399,2 тыс. грн.

Для повышения оплаты труда медицинских работников в пилотных по медицинскому реформированию регионах Министерством здравоохранения Украины разработаны постановление Кабинета министров Украины № 209 "О некоторых вопросах оплаты труда медицинских работников заведений здравоохранения, являющихся участниками пилотного проекта по реформированию системы здравоохранения" и Методические рекомендации по установлению стимулирующих надбавок за объем и качество выполненной работы работникам заведений здравоохранения, оказывающим первичную медицинскую помощь и являющимся участниками пилотного проекта по реформированию системы здравоохранения. Так, с апреля 2012 года средняя заработная плата как врачей, так и медицинских сестер в пилотных регионах увеличилась в среднем на 34%, по сравнению с 2011 годом.

По данным Минздрава, по состоянию на 20 сентября 2012 года в Винницкой области доход врачей центров первичной медико-санитарной помощи вырос в среднем на 26%, медицинских сестер - на 29%; медики Днепропетровской области получили на 25-32 % больше, чем в прошлом году; в Донецкой области надбавки для врачей составляли в среднем 22%, для медицинских сестер - 37%. Врачи ЦПМСП пилотных районов г. Киева получают увеличенные на 37% надбавки за объем и качество выполненной работы, а доход медицинских сестер увеличился на 63%.

В то же время, пресс-служба Минздрава Украины не приводит суммы средней зарплаты медработников в пилотных регионах.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, в Украине средняя заработная плата в августе 2012 года уменьшилась на 2,5%, или на 78 грн, по сравнению с июлем и составляла 3,073 тыс. грн. По сравнению с августом 2011 года уровень средней заработной платы в августе 2012 года повысился на 14,1%. В целом снижение уровня средней заработной платы в августе против июля 2012 года наблюдалось в 23 областях, а также в Киеве, Севастополе и АР Крым. Соответственно, этот показатель повысился лишь в 1 области - Киевской.

По информации Госстата, в области здравоохранения и предоставлении социальной помощи средняя зарплата в августе по сравнению с июлем снизилась на 69 грн – до 2274 грн.

В то же время, по сравнению с январем 2012 г., в августе средняя зарплата в области здравоохранения повысилась на 342 грн.