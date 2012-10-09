Стартовала Всеукраинская неделя паллиативной и хосписной помощи

В Украине с 8 до 14 октября 2012 пройдет Неделя паллиативной и хосписной помощи. Она призвана привлечь внимание общества к проблемам неизлечимо больных, повысить уровень медицинской, хосписной и паллиативной помощи путем обсуждения в обществе данной теме, повысить осведомленность и понимание медицинских, социальных и духовных потребностей паллиативных больных и их семей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи отмечают ежегодно во вторую субботу октября. Инициатором является Всемирный альянс паллиативной помощи, куда входят национальные и региональные организации, которые поддерживают развитие хосписной и паллиативной помощи во всем мире. В этом году Всемирный день хосписной и паллиативной помощи приходится на 13 октября.

Паллиативная помощь - это комплексный подход, цель которого - обеспечить максимальное качество жизни пациента с неизлечимым (смертельным) заболеванием и членов его семьи путем предотвращения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению и точному диагностированию проблем и проведению адекватных лечебных мероприятий, а также предоставление психосоциальной и моральной поддержки .

Согласно современным международным подходам и концепциям, паллиативная медицина должна быть неотъемлемой, интегрированной составляющей медицинского обслуживания и социальной опеки. Декларация ВООЗ (1990) и Барселонская декларация (1996) призывают все государства мира включить паллиативную помощь в структуру национальных систем здравоохранения.

В течение недели паллиативной помощи по всей Украине пройдут акции - круглые столы, благотворительные и социально-культурные мероприятия с участием представителей местных властей, медицинских учреждений, общественных организаций и художников.