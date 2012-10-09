Янукович поручил руководителям регионов принять меры в связи с ухудшением погоды

В связи с возникновением штормовых погодных условий в регионах Президент Украины Виктор Янукович поручил руководителям местных органов власти всех уровней принять соответствующие меры по соответствующей подготовки и преодолению следствий стихии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.Янукович требует от местной власти обеспечить стабильную работу транспортной инфраструктуры, инженерных сооружений, линий связи, систем энерго-, газо- и водоснабжения, а также других систем жилищно-коммунального хозяйства.

Главной задачей Президент определил безопасность граждан. Он поручил обеспечить стабильную работу в первую очередь медицинских учреждений, объектов социальной инфраструктуры, заведений образования.

Как сообщал УНИАН, в частности, сегодня в Кировограде сильный ливень привел к подтоплению улиц.

По данным спасателей, количество осадков в городе за три часа составило 58 мм при месячной норме 27 мм.

К ликвидации последствий ненастья привлечены 11 единиц техники, а также 60 человек личного состава УМЧС. Приведены в готовность силы и средства Кировоградского гарнизона и создан резерв в составе 20 единиц техники, а также 203 человек личного состава, 4 лодки, 7 электростанций, 5 мотопомп.