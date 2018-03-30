Осень: время укрепить иммунитет

Чудесный куст (дерево) калины обычной радует человека не только весной, когда покрыт россыпью белых зонтиков. Еще больше радуются люди красоте куста, покрытого гроздьями красочных ягод. Хотя растет калина везде, любит человеческие жилища, особенно те места, где близко вода. Однако и в Северной Азии, Америке знают и любят это растение и пользуются его плодами, цветами, корой, корнем.

В эту пору можно говорить о плодах калины: их в этом году много и по цене доступны. Но как часто мы пользуемся ими? По-видимому, тогда, когда "есть надобность": болеем, кашель, болит горло. Действительно, они тогда помогают. Но по большей части обходим свежие, веские пучки блестящих ягодок и следуем в поисках здоровья к цитрусовым (как знать, где, как и когда они выращены, каким образом сохранялись во время транспортировки к нам?).

А не мешало бы вспомнить, что калина для человека не менее ценна, чем витаминные растения -шиповник, черная смородина, малина, облепиха. И не удивительно: она богата витаминами, дубильными веществами, органическими кислотами, минеральными веществами. Если же сравнить с заморскими плодами (цитрусовыми), то витамина С в ней больше в 1,5 раза, каротина - в несколько раз, железа - в 5-10, фосфора - в 4-5 раз. Еще следует добавить, что содержат ягоды много цинка, калия, магния, йода, меди и марганца.

Поэтому ее считают одним из наикратчайших кроветворных средств, щедро отдает калина свой сок человеку для кроветворения и кровоочищения. Если хорошая кровь, то и иммунитет крепкий, и жизненный тонус высокий, и работоспособность хорошая. Учитывая то, что сок калины пагубно действует на микробы, можно сделать вывод: употребление ягод калины крайне необходимо, чтобы не заболеть гриппом или острыми респираторными инфекциями. В подтверждение этого еще такой факт: местные жители Сибири считают, что употребление калины - профилактика не только простуды, но и рака.

Поэтому 1 ст. л. ягод разомять, залить стаканом кипятка, после 1-2-часового настаивания процедить, употребить по 0,5 стакана за 2 приема. Этого достаточно, чтобы не только укрепить организм, но и успокоить нервную систему.

Ягода-целительница

- Людям с больным сердцем рекомендуют есть ягоды калины с косточками, ведь они положительно влияют на сердечную деятельность и увеличивают мочеотделение, уменьшают отеки. Позитивный лечебный эффект дает отвар ягод: 1 стакан плодов залить 1 л горячей воды, кипятить 8-10 минут, процедить, немного остудить, добавить 3 ст. л. меда. Пить по 0,5 стакана 3-4 раза в день. Такой напиток снижает также артериальное давление, полезно больным атеросклерозом.

- Теплый отвар калины с медом (или сок калины с медом) помогает лечить заболевание верхних дыхательных путей, его пьют в случае простуды, которая сопровождается острой головной болью, кашлем, охрипшим голоса. Рекомендуют также больным бронхиальной астмой. Готовят отвар так: 6 ст. л. ягод залить стаканом кипятка, кипятить 5 минут, настоять 1 час, принимать по 1/3 стакана трижды в день после еды, добавив 1 ч. л. меда. Отвар калины с медом пьют как успокоительное во время болезненных менструаций.

- Больным туберкулезом нужно есть ягоды калины длительный период или пить сок по 1/3 стакана трижды в день. Чтобы унять головную боль, нужно пить по 1/4 стакана сока калины 4-5 раз в день (через 1-1,5 часа).

- Как успокоительное средство употребляют такой настой: 5 ст. л. ягод растереть, залить, помешивая ягоды, тремя стаканами кипятка, настоять на протяжении 4 часов, процедить. Пить по 0,5 стакана 4-5 раз в день до еды.

- Этот настой как кровоочистительный нужно пить людям с нарушением обмена веществ, который проявляется фурункулами, карбункулами, разной сыпью. Растертыми ягодами одновременно смазывать пораженную кожу. В частности, так выводят угри.

- Больным экземой полезно ежедневно есть по четверти стакана ягод дважды в день, косточки выплевывать. Это дает хороший эффект. Можно пить настой: 2-4 ст. л. сухих плодов размять, залить 2 стаканами кипятка, настоять 4 часа. Пить по 0,5 стакана 4 раза в день.

По такому же рецепту готовят настой для лечения гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, в частности, при сниженной кислотности желудочного сока.

Настоем калины (1-2 ст. л. ягод растереть, залить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить) можно полоскать горло в случае ангины, ротовую полость при таких заболеваниях: пародонтоз, гингивит, стоматит.

В народной медицине есть предписания употреблять ягоды, перетертые с сахаром, в случае поноса, желтухи, ангины, кашля.

Диетолог Светлана Ильина советует:

Съедайте ежедневно по 15-20 плодов калины обычной с косточками (с целью профилактики образования камней), они очень полезны и нужны для печени. Калину можно добавлять в салаты, блюда из сыра, винегрета, очень вкусные пирожки с тыквой и калиной. Полюбите эти ягоды, калина должна быть в меню до апреля. Можно заготовить сок, ежедневно 2-3 ст. л. разводить в стакане холодной переваренной воды и выпивать утром натощак. Калина помогает бороться со стрессом.

Лечение гастрита ягодами калины (народный метод)

На курс лечения нужно взять ведро калины. Ягоды осторожно оборвать, чтобы не помять, доверху наполнить ими 3-литровые банки, залить чистой холодной водой, держать в комнате 10-12 суток. Банки пропарить и поставить в погреб (сверху снять плесень, если она появилась).

Пить сок по 40 мл перед едой. Когда жидкость из первой банки закончится, залить калину водой, а пить воду со второй банки. Выпив всю, долить банку чистой водой, пить из третьей. Дальше с первой, второй, третьей, пока ягоды не отдадут весь сок, и вода в банках не станет прозрачной.

После такого лечения пониженная кислотность нормализуется, а в случае нулевой кислотности курс лечения следует повторить.

Одновременно с калиновым лечением нужно ежедневно есть лук, готовя его так: небольшую луковицу порезать тоненькими кружками, положить в глубокую тарелку и залить кипятком на 1 минуту, тогда промыть в дуршлаге холодной водой и есть, полив сметаной или маслом. Такой лук, не раздражая стенки желудка, способствует выделению желудочного сока.

Ольга Пащенко