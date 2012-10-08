Завтра на востоке и юге Украины ожидаются дожди

Завтра в восточной половине Украины и в Крыму, ночью и в южных областях ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы.

На остальной территории - без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, на Левобережье и в южной части местами порывы 15-20 м/с, в Крыму до 24 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях, в Крыму и Приазовье местами 10-14°, в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе местами заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла, в южной части и в восточных областях до 18°, в Карпатах 5-10°.

В Киеве и области во вторник - без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.