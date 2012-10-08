Правительство приняло меры для предотвращения эпидемии гриппа

Правительство заблаговременно предприняло все необходимые меры по предотвращению эпидемии гриппа и ОРВИ.

Об этом, как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время общения с пользователями социальной сети Фейсбук.

«Правительство заблаговременно приняло все необходимые решения и постоянно держит этот вопрос на контроле», - сказал Н.Азаров. В первую очередь это касается обеспеченности наших лечебных учреждений, аптек необходимым запасом противовирусных препаратов, защитных масок, таких вспомогательных медикаментов как оксолиновая мазь, витамины и другое.

Глава правительства подчеркнул, что Минздрав постоянно отслеживает и регулярно информирует правительство о ситуациях, связанных с возможной эпидемической опасностью.